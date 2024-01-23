Контроль над «Яндексом» передали российскому юрлицу Основное юрлицо «Яндекса» перешло под контроль калининградского МКАО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главное юрлицо компании «Яндекс» перешло под контроль российского владельца, зарегистрированного в Калининграде, следует из данных ЕГРЮЛ. Уточняется, что речь идет о российском МКАО «Яндекс», которое было создано в декабре 2023 года.

Так, МКАО «Яндекс» 22 января стало обладателем 99,999% в ООО «Яндекс». Остальные 0,001% принадлежат некоммерческому Фонду общественных интересов. Ранее основным владельцем числилась нидерландская компания Yandex N.V.

В конце 2023 года «Яндекс» зарегистрировал международную компанию в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области. При этом в компании пояснили, что регистрация нового юрлица необходима для оптимизации структуры юрлиц группы компаний, которая запланирована на будущее.

Кроме того, Reuters сообщало, что сделка по отделению российского бизнеса «Яндекса» от его голландской материнской компании Yandex N.V. переносится на 2024 год. По данным источника агентства, «Яндекс» планировал завершение сделки в первом квартале. При этом отмечалось, что Yandex N.V. пытается обеспечить некоторым своим предприятиям доступ на западные рынки, несмотря на санкции против Москвы.