Стало известно о переносе сделки по разделению бизнеса «Яндекса» Reuters: сделку по реструктуризации «Яндекса» перенесли на 2024 год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сделка по отделению российского бизнеса «Яндекса» от его голландской материнской компании Yandex N.V. переносится на 2024 год, сообщает Reuters. По информации источников агентства, в настоящий момент целью является завершение сделки в первом квартале следующего года. Другой собеседник рассказал, что это может произойти в начале 2024 года.

Голландская холдинговая компания Yandex N.V. уже несколько месяцев работает над реструктуризацией, поскольку пытается обеспечить некоторым своим предприятиям доступ на западные рынки, несмотря на санкции против Москвы из-за спецоперации на Украине. Изначально планировалось, что сделка будет достигнута в декабре. Любая сделка в конечном итоге требует одобрения акционеров и правительства России, — говорится в сообщении.

По данным агентства, голландская компания стремится окупить средства акционеров за счет продажи своих основных бизнесов в РФ, приносящих доход, таких как поисковая система и сервисы по вызову такси. Затем она планирует развивать четыре других направления на международном уровне. В «Яндексе» отказались комментировать процесс реструктуризации, уточнило агентство.

В ноябре сообщалось, что головная компания «Яндекса» нидерландская Yandex N.V. рассматривает возможность продать все свои российские активы, включая контрольный пакет акций, за раз до конца 2023 года. Также год назад «Яндекс» сообщал о намерении разделить активы на российские и международные. План процесса должен был быть представлен в конце 2023 года.