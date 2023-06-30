Россиян предупредили о ежегодном росте тарифов сотовой связи Аналитик Кусков: тарифы сотовой связи в России будут ежегодно расти на 20%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тарифы сотовой связи будут расти на 20% ежегодно, прогнозирует гендиректор аналитического проекта TelecomDaily Денис Кусков в разговоре с NEWS.ru. Причина, по его словам, — в росте трат операторов мобильной связи на импортное оборудование (в том числе на базовые станции). В перспективе операторам также придется тратить много денег и на российское оборудование, считает эксперт.

Либо государство за свой счет компенсирует затраты сотовых операторов на оборудование, либо компенсация пойдет за счет пользователей. Поэтому надо четко понимать, что повышение цен будет однозначно. Думаю, что оно будет находиться в пределах 20% ежегодно, — сказал Кусков.

При этом нужное операторам связи отечественное оборудование появится в России не раньше 2025 года, ожидает Кусков. И если государство дальше поможет операторам компенсировать часть затрат на него, ежегодный рост тарифов может ограничиться 10%.

А если государство на себя это не возьмет, то 20% нам покажется еще маленькой цифрой, — резюмирует эксперт.

Ранее операторы мобильной связи попросили правительство разрешить им ежегодно поднимать тарифы на связь на уровне, превышающем инфляцию на 5%. Это необходимо для модернизации сетей и их стабильной работы, сообщили источники в отрасли. Формально в России не установлены ограничения тарифов на услуги связи. Но сейчас действует рекомендация ФАС об ограничении роста цен на связь уровнем инфляции.