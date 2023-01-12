Владельца сети «Рив Гош» Мейера отпустили из СИЗО под залог в 30 млн рублей

Фото: Пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Август Мейер

Экс-совладелец ретейлера «Юлмарт» и владелец сети парфюмерных бутиков «Рив Гош», обвиняемый в мошенничестве на 2,4 млрд рублей Август Мейер, выпущен из СИЗО под залог в 30 млн рублей, рассказал ТАСС адвокат обвиняемого Олег Ткаченко. Правозащитник подчеркнул, что позиция подзащитного о непризнании вины остается прежней. Он также указал, что следствие по делу завершено и защита знакомится с его материалами.

15 декабря 2022 года Горсуд Санкт-Петербурга продлил Мейеру срок содержания под стражей до 1 марта 2023 года.

Суд удовлетворил жалобу защиты и освободил Мейера из-под стражи под залог 30 млн рублей. <...> Позиция моего подзащитного о непризнании вины остается без изменений, — сказал Ткаченко.

Уголовное дело было открыто в связи с хищением у Сбербанка более 2,4 млрд рублей, которыми регулятор кредитовал компанию «Юлмарт», чьим совладельцем Мейер был ранее.

8 декабря 2021 года Мейер был задержан, как основной подозреваемый по этому делу. Вместе с ним арестовали его жену Инну и гендиректора ООО «Биг Бокс» и делового партнера Мейера Елену Стрельцову.

Мейер на следующий день был отправлен в следственный изолятор, а его супруга и Стрельцова — под домашний арест. Также известно, что имущество Инны Мейер 10 января было арестовано Московским судом Санкт-Петербурга. Все трое фигурантов дела вину не признают, они не раз обжаловали избранные им меры пресечения.

Ранее суд США отпустил под залог Сэма Бэнкмана-Фрида – основателя и бывшего гендиректора криптовалютной биржи FTX, которую ранее признали банкротом. Размер залога стал рекордным в истории США, сумма составила $250 млн.