«Ведомости»: типографии в РФ могут остановиться из-за нехватки оборудования «Ведомости»: работа российских типографий может остановиться из-за нехватки оборудования

Фото: Сергей Русанов/РИА Новости

Типографии столкнулись с дефицитом оборудования из-за санкций и отказа производителей из Европы, Северной Америки и Японии поставлять в Россию оборудование и запчасти, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры типографий. По их словам, примерно 90% техники произведено в недружественных странах, из-за чего типографиям грозит остановка производства.

По словам топ-менеджеров, Германия, Швейцария, Италия, Канада и Япония, которые остаются крупнейшими импортерами типографской техники, остановили поставки после введения пятого пакета санкций, запретившего импорт в Россию оборудования для флексографии и печати, а также переплетных машин. Параллельный же импорт техники затруднен тем, что у каждой печатной машины есть свой серийный номер и многие комплектующие будут уникальными, с собственными каталожными номерами. Таким образом, производитель может понять, что деталь будет в итоге отправлена в Россию, и запретит поставку.

Типографское же оборудование из Индии и Китая отстает от западного с точки зрения технологий. Кроме того, в этих странах производят не все виды типографских машин. В этих условиях старые машины придется разбирать на запчасти, а в перспективе зависимость от импорта оборудования приведет к дефициту типографских мощностей и размещению заказов в Китае, Индии и Иране, что вызовет новый рост цен на книги. По мнению экспертов, решать эту проблему нужно будет при поддержке правительства.

Ранее президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков сообщил, что себестоимость производства книг на фоне подорожания бумаги и типографских услуг выросла с начала года более чем на 30%. По его данным, в распоряжении российских книгоиздателей находится всего шесть полиграфических комбинатов, а инструменты государственной поддержки и доступные кредиты для индустрии полностью отсутствуют.

Решение проблем перекладывается на участников книжного рынка. По этой причине российские издательства будут приостанавливать выпуск изданий, которые обычно печатались на мелованной бумаге. Переносу же печати за рубеж, по словам участников рынка, препятствуют проблемы с логистикой и возможный рост курса доллара, который спровоцирует рост стоимости заказов.