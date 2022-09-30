В России подорожала стоимость производства книг

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Себестоимость производства книг на фоне подорожания бумаги и типографских услуг выросла с начала года более чем на 30%, сообщил РБК президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. По его данным, кризис в полиграфическом сегменте назрел еще в 2021 году, а текущая геополитическая обстановка усугубила кризис, вызвав дефицит полиграфических мощностей и рост себестоимости.

Подорожание производства книг издатели объясняют, в частности, нехваткой в России полиграфических мощностей и материалов, импорт которых попал под санкции западных стран. Как отмечает Новиков, в распоряжении российских книгоиздателей находится всего шесть полиграфических комбинатов, а инструменты государственной поддержки и доступные кредиты для индустрии полиграфических услуг полностью отсутствуют, вследствие чего решение проблем перекладывается на участников книжного рынка. Кроме того, типографии испытывают сложности с техникой.

Новиков добавил, что в нынешних условиях российские издательства будут приостанавливать выпуск изданий, которые обычно печатались на мелованной бумаге. Тем не менее «Эксмо-АСТ» планирует инвестировать в полиграфический сегмент более одного миллиарда рублей, полагая, что спрос на бумажные книги будет стабилен: в общей структуре книжного потребления доля бумажных изданий составляет около 80%.

Директор издательства детской литературы «Росмэн» Борис Кузнецов назвал текущую динамику подорожания производства книг «самыми аномальными колебаниями на рынке за последние 20 лет». По его оценке, с начала года себестоимость производства выросла более чем на 20%, а тиражи задерживаются порой на три-четыре месяца. На этом фоне издательство уже рассматривает возможность переноса печати за рубеж, главным образом в Китай, Индию и Иран, однако этому препятствуют проблемы с логистикой и возможный рост курса доллара, который спровоцирует рост стоимости заказов.

Ранее гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев заявил, что продажи бумажных книг в России в 2022 году могут снизиться до 252 млн экземпляров. Это на 6% меньше, чем в 2021 году, и на 12,5% меньше, чем в докризисном 2019-м. Главной причиной спада Капьев назвал снижение доходов россиян, из-за которого снизилась их покупательская способность.