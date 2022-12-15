В работе сервисов «Яндекс Go» и Uber произошел сбой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В работе сервисов «Яндекс Go», Uber и «Ситимобил» в России и странах ближнего зарубежья произошел сбой. В частности, на перебои пожаловались пользователи из Казахстана и Белоруссии. Трудности возникли также и при оформлении заказов в приложениях «Яндекс.еда» и Delivery.

При попытке сделать заказ появляются надписи «повторно заказать такси можно через одну минуту» и «часть ресторанов временно недоступны — уже чиним».

9 декабря клиенты крупных российских банков сообщили о масштабном сбое в работе мобильных приложений Сбербанка, Тинькофф Банка, Альфа-Банка и Райффайзенбанка. Пользователи жаловались на невозможность открыть приложение