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В Подмосковье заявили о планах выйти в лидеры по производству ягоды

15:58, 17 мая 2021

К 2023 году Московская область планирует выйти в лидеры страны по выращиванию промышленной ягоды. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, передаёт ТАСС.

Производство промышленной ягоды — это новое направление в сельском хозяйстве Московской области. На данный момент доля нашего производства составляет 7%, к 2023 году мы планируем довести эту долю до 50% и занять первое место в Российской Федерации, — заявил Воскресенский.

Он уточнил, что в 2021-ом и в 2022-ом годах подмосковные аграрии намерены ввести в эксплуатацию несколько тепличных комплексов, которые будут ежегодно производить до 7 тысяч тонн ягодной продукции.

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