В Подмосковье заявили о планах выйти в лидеры по производству ягоды

В ближайшее время цены на деревянные дома в России на фоне подорожания пиломатериалов могут вырасти на 20–40%. Как сообщили РИА Новости в Ассоциации деревянного домостроения, стоимость используемых для строительства лесоматериалов за последний год увеличилась вдвое.

Подорожание началось примерно год назад. Кроме того, сильно растёт экспорт, что приводит к дефициту материалов внутри страны. Ситуация критическая, она заставила нас обратиться в Минпромторг с предложением установить экспортные пошлины...