В Подмосковье заявили о планах выйти в лидеры по производству ягоды

К 2023 году Московская область планирует выйти в лидеры страны по выращиванию промышленной ягоды. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, передаёт ТАСС.
Производство промышленной ягоды — это новое направление в сельском хозяйстве Московской области. На данный момент доля нашего производства составляет 7%, к 2023 году мы планируем довести эту долю до 50% и занять первое место в Российской Федерации, — заявил Воскресенский.
Он уточнил, что в 2021-ом и в 2022-ом годах подмосковные аграрии намерены ввести в эксплуатацию несколько тепличных комплексов, которые будут ежегодно производить до 7 тысяч тонн ягодной продукции.