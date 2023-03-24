От Raiffeisen Bank потребовали закрыть бизнес в России Европейский центральный банк потребовал от Raiffeisen Bank закрыть бизнес в России

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал от австрийской банковской группы Raiffeisen Bank закрыть свой бизнес в России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. ЕЦБ не требует немедленно покинуть российский рынок, но настаивает на формировании плана по прекращению деятельности банка в стране.

Мы просили банки продолжать внимательно следить за бизнесом в России, а в идеале сократить его и свернуть настолько, насколько это возможно, — сообщил представитель банка.

По данным агентства, напряжение возникло после визита в Вену неназванного высокопоставленного представителя США, который выразил обеспокоенность продолжением деловой активности Raiffeisen Bank International в России.

При этом Raiffeisen не собирается предоставлять ЕЦБ план ухода из России, так как в группе изучают различные перспективы своего бизнеса в РФ, включая планы по «тщательно управляемому уходу». Кроме того, некоторые члены австрийского правительства расценивают ситуацию как «необоснованное иностранное вмешательство».

Представитель Минфина Австрии обратил внимание, что большинство международных компаний, включая банки, до сих пор остались в России.

Ранее стало известно, что Минюст США проверит ряд европейских банков на предмет помощи «российским олигархам» в обходе санкций. В их числе называются швейцарские Credit Suisse и UBS. Американское ведомство уже направило указанным банкам повестки.