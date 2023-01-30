У крупнейшего в России производителя шин попытались украсть 50 млн рублей

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Полиция расследует дело о хищении у крупнейшего российского разработчика и производителя авиационных шин для самолетов и вертолетов ООО «ЯШЗ Авиа» около 50 млн рублей, сообщает «Коммерсант». Обвинение предъявлено бывшему заместителю управляющего директора «ЯШЗ Авиа» Кириллу Васильеву и его жене Жанете Стумбрайте.

По версии следствия, супруги пытались похитить у «ЯШЗ Авиа» 50 млн руб. под видом выплаты жене «золотого парашюта». Действия семьи были квалифицированы следствием как покушение на мошенничество.

Согласно документу, женщина назначалась на должность заместителя управляющего директора по общим вопросам. При этом, по версии следствия, такой должности не было в штатном расписании завода.

Кроме того, сообщает издание, в случае увольнения нового сотрудника предприятие будет обязано выплатить ему отступные в сумме 50 млн руб.

В Ростовской области выявлены хищения на сумму более 63 млн рублей при заключении госконтрактов на производство составной части тактической ракеты. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Один из подозреваемых — руководитель 222-го военного представительства Минобороны России.