https://static.news.ru/photo/c603c548-52fd-11ea-8f90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Потери российского турбизнеса от приостановки турпотока из Китая на фоне вспышки нового типа коронавируса могут составить в феврале–марте 2020 года почти 3 млрд руб. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Приём новых организованных тургрупп из Китая был приостановлен с 28 января. А с 20 февраля Россия временно закроет въезд для китайских туристов, путешествующих самостоятельно.

При средней стоимости тура (наземное обслуживание без авиаперевозки) на одного туриста из КНР в размере 500 долларов только в феврале российские туроператоры по въездному туризму не досчитались дохода в размере минимум 1,4 млрд руб. Уже очевидно, что в марте туристы из Китая в Россию также не приедут — эти бронирования отменены. Ожидалось, что доходы от приёма туристов из Китая в марте также составят как минимум 1,4 млрд руб, — говорится в сообщении АТОР.

Если китайские группы не вернутся в Россию и в летнем сезоне, то потери российского турбизнеса без учёта трат путешественников на месте могут составить 31,2 млрд рублей в мае–сентябре, подсчитали в ассоциации.

По данным АТОР, в 2019 году Россию с туристическими целями посетили 1,5 млн граждан Китая.

Жители Китая стали заболевать опасной пневмонией в конце декабря. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудитель. В начале января учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV, позже классификацию изменили на SARS-CoV-2. Чтобы остановить распространение инфекции, в Китае ввели ограничения на перемещение людей внутри страны, большинство предприятий распустили работников по отпускам.

К 19 февраля эпидемия затронула более 75 тысяч человек, из которых большинство — жители КНР. С начала года жертвами коронавируса стали более двух тысяч инфицированных. Выздоровели 9128 человек в Хубэе и 14 352 — в мире. В середине февраля Китай запустил производство первого лекарства от болезни, писал NEWS.ru.