Титов призвал власти снизить страховые взносы для бизнеса до 15%

https://static.news.ru/photo/2f7b7dd4-93b0-11ea-8b30-fa163e074e61_660.jpg Борис Титов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страховые взносы для российских предпринимателей должны быть снижены с 30% до 15%, чтобы бизнесмены могли сохранить рабочие места после пандемии коронавируса. Об этом заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Сегодня мы услышали о конкретном инструменте — новых зарплатных кредитах для пострадавших отраслей. Но панацеей он не станет, поскольку с работодателей никто не снимает обязанности платить с зарплат страховые взносы в 30%. Мы предлагали и предлагаем снизить взносы до 15%. Для работодателей это очень весомое обстоятельство, хотя, может быть, из правительства это видится иначе, — заявил Титов журналистам ТАСС.

По его словам, ряд малых предприятий критически нуждаются в изменении макроэкономических условий.

Титов считает, что в различных сегментах рынка труда будут приняты разные меры. Омбудсмен полагает, что государственным предприятиям можно просто директивно запретить увольнять сотрудников. С крупными частными работодатели можно договориться о социальной политике, взамен на какие-то условия, а частный бизнес предоставлен сам себе, отметил Титов.

NEWS.ru писал, что в отдельные регионы России могут полностью вернуться к работе не раньше середины июня. Такого мнения придерживается Борис Титов.