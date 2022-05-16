«Макдоналдс» может вернуться в Россию под новым брендом

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рестораны «Макдоналдс» возобновят работу в России, однако в другом формате, передаёт ТАСС со ссылкой на источники. Компания сохранит коллективы работников и сами кафе, однако к середине июня российскую сеть ждёт ребрендинг и новое имя.

«Макдоналдс» вернётся в Россию в июне под новым брендом. Сеть ресторанов и меню будут сохранены, как и рабочие места. Более 90% поставщиков — российские, сотрудничество с ними сохранится. По факту уйдёт только название, — сказал собеседник агентства.

Тем не менее агентство Bloomberg сообщает, что компания не намерена оставлять меню новой торговой сети. По его данным, «Макдоналдс» проведёт «деархивирование» торговых точек.

«Макдоналдс» проводит продажу всего своего портфеля ресторанов местному покупателю и будет «деархивировать» торговые точки, удалив название «Макдоналдс», логотип, брендинг и меню, хотя компания сохранит свои торговые марки в России, — говорится в сообщении.

Агентство Reuters ранее сообщило, что «Макдоналдс» окончательно ушёл с российского рынка. По его данным, компания начала продажу российского бизнеса и рассчитывает списать расходы в размере $1,4 млрд.

Руководство «Макдоналдса» 8 марта сообщило, что временно закрывает почти все свои 850 ресторанов быстрого питания в России из-за ситуации вокруг Украины. Как заявили в пресс-службе компании, 62 тысячи сотрудников предприятий быстрого питания продолжили получать зарплату.