Связанную с Собчак крабовую компанию убрали из списка системообразующих

https://static.news.ru/photo/c6245ccc-9da3-11ea-ac7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Arkhipov/Global Look Press

Крабодобывающую компанию «Монерон», которая, предположительно, принадлежит Олег Кану и Ксении Собчак, исключили из списка системообразующих. Организация исчезла из перечня согласно решению правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики от 18 мая.

Список из более чем 1000 системообразующих компаний был составлен в конце апреля. По данным газеты «Ведомости», получить статус помогла мама Собчак сенатор Людмила Нарусова. Сама телеведущая пока никак не комментирует информацию.

Сделка пока не регистрируется — не о чем говорить. На данный момент я не имею отношения к этим компаниям, — заявила она изданию.

ГК «Монерон» — крупный российский добытчик крабов, в распоряжении которого 10% добычи этого ресурса в России. Основатель этого бизнеса — Олег Кан, в феврале 2020 года заочно арестованный Хабаровским краевым судом. Его подозревают в занижении стоимости крабов при экспорте. Общий размер ущерба России оценён в 210,3 млн рублей.

Ранее Собчак сообщила, что суд заморозил сделку в сфере крабодобычи, куда она вложила большие деньги. Телеведущая заявила, что является «жертвой» и рискует потерять «все свои деньги, вложенные и незаконно арестованные».

Как передавал NEWS.ru, Собчак призналась, что интерес к крабовому бизнесу у неё возник в 2016 году после прямой линии президента РФ Владимира Путина.