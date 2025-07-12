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12 июля 2025 в 09:30

Подаем креативно: корзинки из расплавленного сыра! Внутри крабовый салат

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Подаем креативно: корзинки из расплавленного сыра! Внутри крабовый салат. Вкусные и хрустящие съедобные корзинки — отличный способ удивить гостей и сделать подачу салатов оригинальной. Это простое решение для фуршетов или семейных посиделок, которое точно привлечет внимание — только и успевай собирать комплименты.

Ингредиенты

  • Сыр твердый — 200 г
  • Крабовые палочки — 200 г
  • Огурцы — 1 шт.
  • Кукуруза — 1 банка
  • Вареные яйца — 3 шт.

Приготовление

  1. Натрите сыр на крупной терке, чтобы получить волокна, которые красиво расплавятся и схватятся. Разогрейте сухую сковороду с антипригарным покрытием. Выложите сырную горсть, разровняйте в круг диаметром 12–15 см. Ждите, пока сыр подрумянится по краям и перестанет тянуться. Переверните, он должен легко отделяться.
  2. Обжарьте вторую сторону около 30 секунд, не пережарьте и не оставляйте сыр мягким. Снимите горячий блинчик и уложите на перевернутый стакан. Прижмите края полотенцем, чтобы сформировать чашу. Подождите минуту.
  3. Повторите с оставшимся сыром. Смешайте все ингредиенты для классического крабового салата и наполните корзинки.

Корзинки получаются крепкими и хрустящими.

Ранее мы готовили салат «Зелёная богиня» — вкуснятина из капусты! Летний хит с чумовым соусом.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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