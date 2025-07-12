Подаем креативно: корзинки из расплавленного сыра! Внутри крабовый салат. Вкусные и хрустящие съедобные корзинки — отличный способ удивить гостей и сделать подачу салатов оригинальной. Это простое решение для фуршетов или семейных посиделок, которое точно привлечет внимание — только и успевай собирать комплименты.

Ингредиенты

Сыр твердый — 200 г

Крабовые палочки — 200 г

Огурцы — 1 шт.

Кукуруза — 1 банка

Вареные яйца — 3 шт.

Приготовление

Натрите сыр на крупной терке, чтобы получить волокна, которые красиво расплавятся и схватятся. Разогрейте сухую сковороду с антипригарным покрытием. Выложите сырную горсть, разровняйте в круг диаметром 12–15 см. Ждите, пока сыр подрумянится по краям и перестанет тянуться. Переверните, он должен легко отделяться. Обжарьте вторую сторону около 30 секунд, не пережарьте и не оставляйте сыр мягким. Снимите горячий блинчик и уложите на перевернутый стакан. Прижмите края полотенцем, чтобы сформировать чашу. Подождите минуту. Повторите с оставшимся сыром. Смешайте все ингредиенты для классического крабового салата и наполните корзинки.

Корзинки получаются крепкими и хрустящими.

Ранее мы готовили салат «Зелёная богиня» — вкуснятина из капусты! Летний хит с чумовым соусом.