Старший Ротенберг раскрыл свои туристические активы в Крыму

https://static.news.ru/photo/fc212364-9b18-11eb-886d-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг намерен за четыре года вложить около 15 млрд рублей в реконструкцию санаториев в Крыму. Он уже второй год является бенефициаром санаториев «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и отеля «Дача Рахманинов».

Об этом рассказал его представитель, сообщает РБК. Агентство отмечает, что все санатории на южном берегу полуострова, кроме неработающей пока «Жемчужины», объединены в сеть «Курорты Крыма». Старший Ротенберг стал их бенефициаром в конце 2019 года.

Торги по санаториям «Ай-Петри», «Мисхор» и «Дюльбер» прошли летом 2018 года. За них тогда было заплачено 1,5 млрд рублей. Вместе с «Дюльбером» в лот включили землю санатория «Морской прибой» и участок со зданием дачи «Мисхор», там открыли отель «Дача Рахманинов». «Жемчужина» находится вблизи замка «Ласточкино гнездо». За её здания в ноябре 2018 года на торгах выручено 529 млн рублей.

При этом представитель Ротенберга не стал уточнять, какая доля в санаториях принадлежит бизнесмену в настоящее время.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Аркадий Ротенберг планирует открыть апарт-отель в Геленджике, прозванный «дворцом Путина», к 2023 году. Его представитель подтвердил журналистам, что бизнесмен является бенефициаром здания под Геленджиком, которое в расследовании политика Алексея Навального названо «дворцом Путина». Сам Аркадий Ротенберг также заявил, что является владельцем объекта.