Стало известно название нового приложения «Макдоналдса» в AppStore Название нового приложения «Макдоналдса» для AppStore станет «Мой Бургер»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приложение «Макдоналдса» в AppStore будет называться «Мой Бургер», на его иконке будет изображено соответствующее блюдо. Отмечается, что в онлайн-приложении не будет предыдущих названий и текстов, связанных со старым брендом.

Название «Мой бургер» — временное, и оно сохранится до тех пор, пока компания не объявит о новом имени сети ресторанов.

Ранее сообщалось, что 12 июня в Москве и области начнут работать 15 ресторанов бывшей сети «Макдоналдс». После ухода компании из России по стране закрылось около 850 ресторанов, в том числе на Большой Бронной в Москве. Бизнес был продан действующему лицензиату Александру Говору, который сможет управлять ресторанами под новым брендом.

Название для новое сети ресторанов по-прежнему остается неизвестным. Среди вероятных названий к открытию фастфуда рассматривались: «Наше место», «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса», «Это он», «Точно он» и «Компас».