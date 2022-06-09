В «Макдоналдсе» признались, что пока не придумали название к открытию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Названия для сети ресторанов бывшего «Макдоналдса» до сих пор нет, сообщила пресс-служба сети фастфуда в разговоре с NEWS.ru. Тем не менее логотип и его значение, о которых стало известно ранее, соответствует действительности. Ранее NEWS.ru в пресс-службе компании рассказали, что на логотипе будут изображены главные символы ресторана: две палочки желтого цвета символизируют картошку-фри, а желто-оранжевый круг отсылает к бургеру.

Да, расшифровка правильная, названия пока нет, — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 12 июня в Москве и области начнут работать 15 ресторанов «Макдоналдс». После ухода компании из России по стране закрылось около 850 ресторанов, в том числе на Большой Бронной в Москве. Бизнес был продан действующему лицензиату Александру Говору, который сможет управлять ресторанами под новым брендом.

Среди вероятных названий к открытию фастфуда рассматривались: «Наше место», «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый», «Свободная касса», «Это он», «Точно он» и «Компас».