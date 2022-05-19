В «Макдоналдсе» сообщили, кому продадут российский бизнес «Макдоналдс» сообщил, что продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Американская сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» решила продать свой бизнес в России действующему лицензиату Александру Говору, об этом сообщила пресс-служба компании, передаёт Reuters. Отмечается, что Говор будет управлять ресторанами под новым брендом. На данный момент предприниматель управляет 25 ресторанами сети, открытыми по франшизе. В «Макдоналдсе» ожидают, что действующие рабочие места сохранятся минимум на два года.

По условиям сделки, Говор купит все рестораны «Макдоналдс» в России и будет управлять ими под новым брендом. Соглашение зависит от определенных условий, включая одобрение регулирующих органов, — уточнила компания.

16 мая компания окончательно ушла из страны из-за ситуации на Украине. По России закрылось около 850 ресторанов, в том числе и самый первый, который открылся в 1990 году на Большой Бронной в Москве. Позже стало известно, что «Макдоналдс» возобновит работу в России в июне, но уже под новым брендом. Сохранятся 90% поставщиков, рабочие места и, как уверяют некоторые эксперты, даже меню.

По мнению основателя и владельца сети ресторанов «Теремок» Михаила Гончарова, меню «Макдоналдса» сохранится практически полностью даже после переименования бренда и перехода корпоративного бизнеса к новому владельцу, однако для этого придется поменять названия блюд.