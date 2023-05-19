Стало известно, когда могут появиться новые магазины на месте IKEA Часть пустующих площадей IKEA в России может быть заполнена новыми арендаторами уже в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Часть пустующих площадей IKEA в России может быть заполнена новыми арендаторами уже в 2023 году, сообщил ТАСС глава Союза торговых центров Булат Шакиров в кулуарах выставки Mallpic Sochi 2023. По его словам, речь идет о помещениях площадью около 12–15 тысяч кв. м.

Время на аренду может уйти минимум до конца года. Но уже в этом году мы увидим, что часть помещений бывших магазинов IKEA в России будут заняты. Они немаленькие — от 12 тысяч до 15 тысяч кв. м каждый магазин, — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в России до конца года может появиться арабская сеть Home Box с аналогами товаров IKEA. На данный момент идут активные переговоры с инвесторами и торговыми центрами, которые уже проявили интерес к партнерству.

До этого в столице России уже появилась «белорусско-туркменская IKEA». Первый магазин бренда Swed House, который специализируется на продаже товаров ушедшей из России шведско-нидерландской сети, начал работу в апреле. Легендарные икеевские акулы теперь тоже продаются в Swed House: игрушка, которую раньше можно было купить за 1499 рублей, теперь обойдется в 2100 рублей.