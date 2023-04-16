Новая IKEA открылась в Москве: чем торгуют, где магазин, что с ценами После ухода из РФ знаменитого шведского бренда его нишу пытается заполнить белорусская фирма

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Открытие магазина Swed House в Москве

В Москве открылся первый в России магазин белорусско-туркменского бренда Swed House, который специализируется на продаже товаров ушедшей из страны IKEA. Журналисты NEWS.ru соотнесли масштабы оригинала и аналога, узнали, какие товары представлены на полках, похожи ли они на шведские, откуда их везут, а также оценили настрой участников этого праздника общества потребления.

Чем отличается IKEA от Swed House

После закрытия гипермаркетов IKEA пустующей осталась огромная ниша, и было ясно, что заполнить её будет не так просто даже на фоне спада потребительского спроса. Но конкуренты шведского бренда попытались восполнить пустоты на ниве импортозамещения. Ранее NEWS.ru рассказывал, как некоторые «икеевские» товары появились в российских гипермаркетах германской торговой сети OBI. Теперь пришла очередь Swed House — белорусской компании, которая, судя по всему, специализируется на реализации хорошо зарекомендовавших себя предметов быта европейского качества.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие магазина Swed House в Москве

Правда, если у шведской сети в РФ было почти два десятка крупных гипермаркетов, по которым покупатели могли ходить сутками, то белорусский заменитель открыл первое представительство в ТЦ «Щёлковский» на более чем скромной площади в 330 квадратных метров. Неудивительно поэтому, что в день открытия этой точки там ожидалось небольшое вавилонское столпотворение, а то и вовсе какая-нибудь сцена из известного репортажа Хантера Томпсона «Дерби в Кентукки упадочно и порочно».

Как прошло открытие новой IKEA

Впрочем, ожидаемая давка не вышла из берегов цивилизованного русла. Как только организаторы разрезали красную ленточку, посетители стали мерно просачиваться в зал. Они растекались по узким лабиринтам с вожделенными вешалками и подушками, полочками и горшками, пледами и — куда без них — плюшевыми акулами, этими символами цивилизованного консюмеризма. Нашли место даже для мебели, которая на фоне былого гигантизма центров «Мега» смотрелась в духе «скромно, но со вкусом».

Сколько стоит «икеевская» акула в Swed House

На лицах покупателей, помимо чувства глубокого потребительского удовлетворения, были видны нотки удивления непривычной теснотой, а также в меру кусающимися ценами (для сравнения: та же метровая акула ранее стоила 1499 рублей, а теперь за неё просят 2100). Впрочем, судя по быстро выросшей у кассы очереди, последнее гостей напрягало не очень сильно.

К слову, все (или почти все) этикетки к продукции выглядели как «родные», то есть со шведскими словами и в цветовой гамме IKEA. Однако, судя по всему, на полках российских магазинов в значительной степени будут представлены аналоги шведского бренда.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House

Откуда везут товары

Как рассказали журналистам на презентации, представленные в магазине Swed House товары выпускают на предприятиях в РФ, Белоруссии, Казахстане и Китае, имеющих опыт работы с IKEA.

«У нас в ассортименте пока 600 наименований товаров, в производстве ещё тысяча, всё зависит от вас — пишите в соцсетях, что вам необходимо, а мы привезём. В наших планах открытие ещё порядка 10 магазинов в Москве, Московской области, Петербурге», — рассказал представитель компании.

Владелец компании Мурат Шагылыджов ранее заявил, что Swed House договорилась с прежними поставщиками IKEA в России, Белоруссии, Казахстане и азиатских странах дальнего зарубежья. В беседе с изданием «Подъём» он говорил, что продукции IKEA в ассортименте немного, а откуда её возят — это «пока закрытая информация», добавив, что «и не из Европы, и не из Китая». По словам бизнесмена, товары в его магазинах ни капли не отличаются от шведского оригинала.

«Склад в Белоруссии начал готовить отгрузку, потому что запаса в Москве не хватает. И заявок по мебели много, на завтра вызвана машина. Ажиотаж выше ожидаемого, всё хорошо, слава богу», — заявил Шагылыджов.

Представитель Swed House в РФ Мамед Касымов уточнил, что, в частности, текстиль будут привозить из Ивановской области, где много лет производили товары для IKEA.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Открытие магазина Swed House в Москве

Что известно о Swed House

Swed House принадлежит белорусскому ООО «Мердем». Эта компания появилась в 2018 году. Изначально занималась поставками хозтоваров в российские сети магазинов-дискаунтеров, которые работают в Белоруссии. В соседней стране фирма запустила франшизу YOKO, где продаются электроника, подарки и другие товары.

В 2021-м «Мердем» запланировала открытие собственной сети с партнерами в Китае. Но в 2022 году концепция поменялась после ухода IKEA из РФ. Также в минувшем году компания открыла два магазина «икеевских» товаров в Минске и Новополоцке под названием «Шведский дом».

Под рынок РФ Шагылыджов с партнером Муратом Ходжадурдыевым создали компанию «Аташ» в Москве. Оба они граждане Туркмении, писало издание Sputnik Беларусь со ссылкой на данные ФНС.

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