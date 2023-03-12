Как Swed House заменит IKEA в России: 10 товаров-аналогов c фото и ценами Белорусские аналоги уже превосходят шведские оригиналы по цене

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Магазины IKEA, ушедшие из России в 2022-м, намерена заменить белорусская сеть Swed House, продающая аналогичную мебель и товары для дома. Пока магазины работают только в соседнем государстве, но уже в конце марта — начале апреля первая российская торговая точка откроется и в Москве.

Как обещает Swed House, компания сможет «предложить всем любителям продукции IKEA большой выбор мебели и товаров для дома с белорусских и китайских фабрик, ранее сотрудничавших с IKEA, а также текстиль из Республики Казахстан и Ивановской области». Белорусы заверяют, что «качество и дизайн будут соответствовать уровню ушедшей из России шведской компании».

NEWS.ru сравнил товары, которые предлагаются на белорусском рынке, с теми, что годом ранее продавала IKEA. Вывод: ассортимент в новых магазинах пока небогат, а многие товары стоят дороже, чем оригиналы от шведской компании. Также на новом сайте нет публикаций об экологической политике или, например, раздела homepositive о том, что вещи — это не только вещи, но и эмоции. Теперь — только копии прежних товаров со старыми названиями и новыми ценами.

С помощью сервиса Wayback Machine мы ознакомились с версиями сайта российской IKEA конца 2021 года — середины 2022 года. На фотографиях слева (1) можно увидеть товары, которые предлагали шведы, на фото справа (2) — то, чем торгуют белорусы. Ниже мы сравним их характеристики и цены.

Стеллаж «Билли»

Двойной черно-коричневый стеллаж со съемными полками из ДСП и ясеневого шпона стоил в IKEA в июле 2022 года 13 980 руб. Его размеры — 160×28×202 см. В Swed House в Белоруссии одну секцию такого стеллажа продают за 359 белорусских рублей, или за 9 550 российских рублей. Правда, здесь вместо ясеневого шпона обещают дубовый.

Фото: IKEA/Swed House

Комод «Мальм»

Комод с тремя ящиками и размерами 80×78 см «Мальм» в IKEA стоил 5999 рублей в марте прошлого года. Точно такой же комод сейчас белорусы предлагают за 308 белорусских рублей, то есть за 8192 рублей.

Фото: IKEA/Swed House

Стеллаж «Каллакс»

Белый стеллаж из ДСП и ДВП (деревоволокнистой плиты) размерами 77×147 см в мае прошлого года обходился россиянам в 5499 рублей. Белоруcам сейчас это стоит уже 10267 рублей, если переводить на наши деньги.

Фото: IKEA/Swed House

Стол «Бьюрста»

Белый раздвижной стол с размерами 115/166 см для четырех-шести человек в конце 2021 года стоил в IKEA 15 999 рублей. Точно такой же стол в Swed House — уже 24 600 руб. Материалы указаны одинаковые: ДСП, ясеневый шпон и массив дерева.

Фото: IKEA/Swed House

Кресло «Страндмон»

Кресло высотой 101 см и шириной 82 см из фанеры, ДСП и пенополиуретана в октябре прошлого года в IKEA стоило 14 999 рублей Точно такое же в белорусском магазине сейчас чуть дешевле — 12 741 рублей.

Фото: IKEA/Swed House

Кровати «Аскволь» и «Мори»

Впрочем, есть и приятные сюрпризы. Так, теперь уже белорусская кровать «Мори» стоит существенно меньше, чем примерно таких же параметров (160×200 см) «Аскволь» из IKEA в июле 2022 года. Белорусский вариант опубликован под ценником в 8485 рублей, а российский еще недавно обходился в 26 тыс. рублей. «Аскволь» сделана из ДСП и ДВП, а «Мори» — из ЛДСП (ламинированной древесно-стружечной плиты).

Фото: IKEA/Swed House

Прикроватная тумба «Мальм»

Черный прикроватный комод IKEA с двумя ящиками «Мальм» за 2999 рублей в мае 2022 года против такой же тумбочки только с одним ящиком «Мори» от белорусов за 2106 рублей.

Фото: IKEA/Swed House

Наборы постельного белья «Скэрммал» и «Грёнсатин»

Самый доступный набор постельного белья на односпальное место («Скэрммал») в январе прошлого года в IKEA стоил всего 999 рублей. В белорусском Swed House наиболее бюджетный вариант («Грёнсатин») обойдется уже в 3059 рублей.

Фото: IKEA/Swed House

Лампа «Крукс»

Рабочая светодиодная лампа «Крукс» в IKEA образца марта прошлого года стоила 2999 рублей. В Swed House она же сейчас — за 4636 рублей.

Фото: IKEA/Swed House

Столики на колесиках "Хорнаван"/"Вагн Вит«

Зато тележка с ящиками для кухни «Хорнаван» в прошлом марте в России предлагалась за 1799 рублей, а у белорусов точно такая же, но почему-то уже под названием «Вагн Вит» стоит лишь 1542 рублей.