Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House
На востоке Москвы в ТЦ «Щелковский» открылся первый белорусский аналог IKEA — Swed House. Первые посетители были удивлены теснотой «как в трамвае». Однако организаторы обещают открыть новые площади.
В ассортименте магазина товары для кухни, текстиль, мебельные аксессуары, плюшевые игрушки, аналогичные тем, что продавала в России IKEA, а также продукция собственного бренда. На некоторых товарах — надписи на шведском языке.
По отзывам некоторых посетителей, цены в новом магазине несколько выше, чем в IKEA.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House