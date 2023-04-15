Тесно и высокие цены: в Москве открылся белорусский аналог IKEA Swed House

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Открытие первого белорусского аналога IKEA — Swed House

На востоке Москвы в ТЦ «Щелковский» открылся первый белорусский аналог IKEA — Swed House. Первые посетители были удивлены теснотой «как в трамвае». Однако организаторы обещают открыть новые площади.

В ассортименте магазина товары для кухни, текстиль, мебельные аксессуары, плюшевые игрушки, аналогичные тем, что продавала в России IKEA, а также продукция собственного бренда. На некоторых товарах — надписи на шведском языке.

По отзывам некоторых посетителей, цены в новом магазине несколько выше, чем в IKEA.