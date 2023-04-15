Названа стоимость акулы в аналоге IKEA в Москве Плюшевую акулу Блохэй продают в аналоге IKEA за 2100 рублей

Знаменита акула Блохэй («Синяя акула») присутствует в ассортименте открывшегося в Москве белорусского аналога IKEA — Swed House, сообщает корреспондент NEWS.ru. Стоимость плюшевой морской хищницы длинной в 1 метр составляет 2100 рублей.

Ассортимент магазина составляют товары для кухни, текстиль, мебельные аксессуары и плюшевые игрушки, аналогичные тем, что продавали в IKEA, а также товары собственного бренда. Первыми посетителями магазина стали жители столицы и Подмосковья. Они пожаловались на тесноту помещения, а также на более высокие, чем у IKEA, цены.

Ранее сообщалось, что компания «Инвест Плюс» планирует запустить производство на бывшей фабрике IKEA в Новгородской области в ближайшее два-три месяца. Новый собственник гарантирует сохранение численности персонала и его условий труда.

IKEA объявила о приостановке деятельности в России и Белоруссии в начале марта 2022 года после начала специальной военной операции на Украине. Компания остановила импорт и экспорт, все производство в РФ, а также продажи в магазинах, в том числе и онлайн.