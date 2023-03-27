Компания «Инвест Плюс» планирует запустить производство на бывшей фабрике IKEA в Новгородской области в ближайшее 2-3 месяца, сообщает ТАСС. При этом новый собственник гарантирует сохранение численности персонала и его условий труда.

Новый собственник гарантирует сохранение численности и условий труда для сотрудников ООО «Икеа Индастри Новгород» по меньшей мере в течение года. Полноценное производство на новгородской площадке планируется перезапустить в ближайшие 2-3 месяца, — говорится в сообщении.