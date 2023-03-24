IKEA продала последнюю фабрику в России «Коммерсант»: шведская компания IKEA закрыла сделку по продаже последней фабрики в России

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Ушедшая с российского рынка шведская компания IKEA закрыла сделку по продаже своей последней фабрики в стране. Теперь предприятие будет принадлежать совладельцу петербургской «Слотекс» Вадиму Осипову. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

В материале уточняется, что принадлежащая российскому предпринимателю компания «Инвест Плюс» получит в свое распоряжение производственную площадку «IKEA Индастри Новогород» в Подберезье Новгородской области. Представитель «Слотекса» сообщил изданию, что бизнес будет развиваться самостоятельно и не войдет в состав компании.

Ранее сообщалось, что компания — владелец сети магазинов мебели и товаров для дома IKEA Ingka Group намерена избавиться от всей своей недвижимости в России.

IKEA объявила о приостановке деятельности в России и Белоруссии в начале марта 2022 года после начала специальной военной операции на Украине. Компания остановила импорт и экспорт, все производство в РФ, а также продажи в магазинах, в том числе и онлайн.

Главный исполнительный директор Ingka Group, управляющей магазинами IKEA, Йеспер Бродин заявил, что руководство компании уволило порядка 10 тысяч из 12 тысяч сотрудников в России.

Два предприятия IKEA в Ленинградской и Кировской областях были проданы компании «Лузалес» из Коми. В настоящее время шведы продолжают владеть сетью торговых центров «Мега» общей площадью 2,34 млн квадратных метров.

Компания IKEA была основана в Швеции в 1943 году, она является крупнейшей в мире розничной сетью по продажам товаров для обустройства дома. В России было открыто 26 магазинов, включая гипермаркеты ТЦ «Мега», студии и магазины городского формата, в 13 субъектах Федерации.