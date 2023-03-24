«Леруа Мерлен» передают России: что будет с магазинами и как изменятся цены В чем смысл передачи контроля над компанией российским менеджерам

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Люди стоят в очереди в магазин «Леруа Мерлен» в Москве

24 марта ряд СМИ сообщили, что сеть строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен» будет продана российскому бизнесу. Многие подумали, что это приведет к закрытию магазинов и увольнению сотрудников. Уходит «Леруа Мерлен» из России или нет и что изменится для обычного потребителя, рассказывает NEWS.ru.

Что случилось

Международная корпорация ADEO заявила сегодня о том, что передаст контроль над российской сетью строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен» локальному, то есть российскому менеджменту.

«После более чем 18-летней деятельности в России передача контроля над Leroy Merlin местному руководству должна сохранить рабочие места 45 тыс. сотрудникам и гарантировать, что деятельность компании по-прежнему будет служить интересам жителей», — сказано в заявлении корпорации ADEO.

Этот процесс является результатом работы, начатой несколько месяцев назад в соответствии с международными нормами, добавили там. С начала конфликта компания уже приостановила инвестиции в Россию, объявили в корпорации.

Сделка должна быть одобрена соответствующими органами власти в России.

«На протяжении всего процесса приоритетом ADEO является ответственное отношение ко всем сотрудникам», — так заканчивается заявление западных предпринимателей.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Покупатель в строительном гипермаркете «Леруа Мерлен»

Так продают уже магазины или нет?

Директор по внешним связям Leroy Merlin Россия Лола Сатторова в беседе NEWS.ru опровергла сообщения о продаже российских магазинов. По крайней мере, это не случилось прямо сейчас.

«Насчет продажи — это абсолютно не соответствует действительности. Французская головная компания ADEO заявила о намерении передать управление российским подразделением „Леруа Мерлен“ локальному менеджменту. Все остальное — это неправда. Ничего продавать мы не будем, компания остается работать в обычном режиме, с сохранением всей оргструктуры, всех обязательств и прочего», — заявила Сатторова.

Она заверила, что «все магазины продолжат работу в обычном режиме, все сотрудники, все партнерские обязательства — всё будет сохранено».

А будут ли продавать потом?

Сатторова подчеркивает: контроль над гипермаркетами даже еще не передали текущему совету директоров — это только планируют сделать.

В то же время она не стала скрывать, что речь в будущем пойдет именно о сделке, а не о формальном перераспределении полномочий.

«Если эта сделка состоится, и когда она состоится, она будет обсуждаться со всеми компетентными органами в России. [О сумме сделки] пока очень рано говорить, потому что пока даже конкретных планов нет, какого-то конкретного решения», — добавила она.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Покупатели в строительном гипермаркете «Леруа Мерлен»

Что может измениться для россиян, покупавших товары в «Леруа Мерлен»

Маркетолог Алексей Матлаков отмечает, что контракты гипермаркетов с глобальными поставщиками могут пострадать, а это может сузить ассортимент товаров в «Леруа Мерлен». Впрочем, добавляет он, вряд ли таких поставщиков было много с учетом санкций на грузоперевозки в Россию и нежелания ряда западных компаний этим заниматься. Тем не менее, возможно, часть контрактов придется перезаключить уже не на таких выгодных условиях, которые предлагались сети прежде.

Также может измениться название магазинов, как это было со множеством других западных брендов. А на раскрутку нового потребуются дополнительные расходы. В результате в течение полугода цены, возможно, и не изменятся, но затем могут подняться вплоть до 10% из-за всех вышеупомянутых расходов, считает маркетолог. Но это максимум, добавляет эксперт, да и резко поднимать цены — значит отпугнуть посетителей, которые и так могут недосчитаться каких-то товаров в обновленных магазинах.

Точно ли не будут увольнять сотрудников «Леруа Мерлен»?

Рядовых сотрудников и актив менеджмента обучают годами и увольнять ценный персонал, тем более в большом количестве и сразу, вряд ли будут, полагает Матлаков.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Покупатели в строительном гипермаркете «Леруа Мерлен»

Корпорация ADEO официально заявила, что несет ответственность за все 45 тыс. сотрудников. А в вопросах труда такие компании стараются следовать западным стандартам. Вспомнить хотя бы IKEA — несмотря на то что компания почти сразу после начала спецоперации на Украине куда более радикально заявила об уходе из России, сотрудникам выплачивали зарплаты за полгода.

Что было год назад

В марте 2022-го. когда многие западные компании начали уходить из России, французская ADEO сообщила о продолжении работы в рамках российского рынка и что это будет сделано вопреки призывам украинского лидера Владимира Зеленского прекратить бизнес-деятельность в РФ. По словам анонимных источников в СМИ, закрытие магазинов в России означало бы «преднамеренное банкротство», которое в дальнейшем позволило бы экспроприировать имущество Leroy Merlin, что лишь «укрепило бы финансовые возможности России».

Тем не менее в компании напомнили, что после начала спецоперации на Украине руководство фирмы приняло решение о прекращении новых инвестиционных проектов в РФ.