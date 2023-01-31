Минимализм переехал: мебель «из IKEA» стала продаваться в другой сети Продукция, известная покупателю под шведской маркой, появилась в рознице под новыми брендами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российских гипермаркетах германской торговой сети OBI появились товары бывших поставщиков IKEA, ушедшей из страны после 24 февраля 2022 года. Всего речь идёт примерно о сотне наименований — стеллажах, комодах, шкафах, столах, полках, пластиковых контейнерах и других предметах быта. NEWS.ru узнал детали и выяснил, есть ли отличия у бывших «икеевских» товаров от тех, что продавались до закрытия шведской сети в РФ. Мебель для российских магазинов шведского бренда производили около 30 крупных подрядчиков из разных регионов РФ, сейчас они находят новый канал сбыта популярной продукции.

Под новыми брендами

Несмотря на уход шведской сети из РФ, ранее реализуемая ей мебель появилась в розничной продаже. На сайте гипермаркетов OBI появился раздел, где продаются товары от поставщиков IKEA, а в одном из московских магазинов этой компании корреспондент NEWS.ru обнаружил в продаже комод в стиле известной марки. Продавцы подтвердили, что в феврале у них начнутся продажи «икеевских» товаров, но не смогли сообщить про ассортимент. Позднее подробности раскрыла дивизиональный директор OBI Наталья Коротченко.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сейчас мы запустили в продажу некоторые товары от бывших поставщиков IKEA. Это в первую очередь стеллажи, комоды, полки для обуви и контейнеры для хранения, а также некоторая детская мебель и вешалки. Естественно, мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество с новыми поставщиками и в дальнейшем планируем расширить ассортимент товаров, — рассказала NEWS.ru Наталья Коротченко.

Она отметила, что продукция поставщиков закрывшейся шведской сети отличается от той, что продавалась в IKEA. Названия товаров отличаются от «икеевских», некоторые из них привязаны к брендам поставщиков.

IKEA так же, как и другие крупные гипермаркеты, работала с разными поставщиками, и с каждым из них у компаний были свои контракты. Конечно, OBI не может закупить точно такие же товары, какие продавались в IKEA, что объясняется некоторыми юридическими аспектами. Но мы постарались выбрать те модели мебели, которые максимально схожи с самыми популярными из «икеевского» ассортимента. Шведский минимализм в интерьере продолжает набирать обороты, и, конечно, у россиян должен быть простой и удобный доступ к таким товарам, — пояснила Коротченко.

По её словам, сегодня в ассортименте OBI представлено 98 наименований товаров от бывших поставщиков IKEA. С момента их появления в российских гипермаркетах сети стал наблюдаться рост онлайн и офлайн продаж.

Наталья Коротченко добавила, что продукция поставщиков IKEA есть во всех 25 гипермаркетах OBI в Москве, Петербурге, Туле, Казани, Нижнем Новгороде, Рязани, Воронеже, Брянске, Екатеринбурге, Краснодаре, Саратове, Волгограде и Волжском. Также её можно заказать через интернет «с опцией доставки до двери».

Товары поставщиков IKEA в некоторых гипермаркетах OBI стали появляться ещё в конце 2022 года, а весной ожидается появление в ассортименте лестниц-табуретов, стеклянной посуды, некоторых видов контейнеров для пищевых и непищевых продуктов, текстильных органайзеров для комодов, гардеробов и другая продукция.

Шведский уют из глубинки РФ

В России IKEA локализовала половину производства и, по данным Минпромторга, сотрудничала «как минимум с 30 крупными и большим количеством более мелких российских поставщиков». То есть помимо продукции собственных фабрик, реализовывала товары других компаний, часть которых после приостановки работы шведской сети в РФ заявляли, что начали сами производить новые аналогичные коллекции.

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

По данным из открытых источников, кухни для IKEA в РФ производили предприятия «Шатура» (Московская область), «Вардек» (Петербург), «Ангстрем» (Воронеж) и «Строймастер» (Москва). Стеллажи, полки, кухонную мебель и столешницы — фабрика «Ластра» из Нижегородской области, кожаные диваны — фабрика «Кожпроммебель» из Рязани. Постельное бельё делали в Ивановской области на фабрике «Шуйские ситцы», матрасы изготавливала компания «Аскона» из Владимирской области, полотенца — «Донецкая мануфактура» из Ростовской области. Меховые тапочки шили в Подмосковье в компании «Мех Оретекс». Иной текстиль создавало тоже подмосковное общество «Инфотекс».

«Московский Комсомолец» констатировал, что после ухода IKEA из РФ практически все продаваемые в закрывшихся гипермаркетах шведской сети товары остались в продаже, но стали «несколько дороже» и «чаще всего скучнее в дизайнерском смысле».

IKEA приостановила продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях IKEA в РФ и Белоруссии 4 марта из-за происходящего на территории Украины. В компании NEWS.ru заявляли, что уходят с российского рынка «на неопределённый срок».

В России работали 17 гипермаркетов IKEA (пять в Москве, два в Петербурге, а также по одному в Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Тюмени и Уфе). Кроме этого, сети принадлежали промышленные площадки в Ленинградской области (мебельная фабрика, лесопильный цех и цех склейки), Подмосковье и Новгородской области (мебельные предприятия) и Карелии (лесопильное производство). Всего в российских компаниях, связанных с IKEA, работали около 15 тысяч человек.

О выкупе всей оставшейся в РФ продукции IKEA в ноябре 2022 года договорился «Яндекс.Маркет». Соглашение касалось более 20 млн товаров во всех категориях.

Что касается активов компании, то, как заявлял вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров, в декабре представители IKEA продолжали переговоры с потенциальными покупателями предприятий. Чиновник обещал, что сделку должны были закрыть до конца года. Однако произошло ли это, неизвестно. По некоторым данным продажа одной из фабрик в Новгородской области может состояться в марте 2023 года.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Имена и названия предполагаемых покупателей не разглашаются. В профсоюзе лесной промышленности, объединяющем работников мебельных фабрик IKEA, рассказывали NEWS.ru, что это «полная тайна».