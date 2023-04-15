В Москве открылся аналог IKEA

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Посетитель торгового центра «Щелковский» у витрины торговой площади белорусского магазина Swed House

На востоке Москвы в ТЦ «Щелковский» открылся первый белорусский аналог IKEA — Swed House, передает корреспондент NEWS.ru. Площадь его невелика – менее 1% от IKEA, поэтому первые посетители были удивлены теснотой «как в трамвае». Однако организаторы обещают открыть новые площади.

В ассортименте магазина товары для кухни, текстиль, мебельные аксессуары, плюшевые игрушки, аналогичные тем, что продавала в России IKEA, а также товары собственного бренда. На некоторых товарах присутствуют надписи на шведском языке. По отзывам некоторых посетителей, цены в новом магазине несколько выше, чем в IKEA.