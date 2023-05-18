В России может появиться «арабская IKEA» Первый магазин арабской сети Home Box с аналогами товаров IKEA может открыться в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арабская сеть Home Box с аналогами товаров IKEA до конца года может открыть свой первый магазин в России, рассказал РИА Новости вице-президент Союза торговых центров стран Ближнего Востока Камел Шабан. По его словам, сейчас идут активные переговоры с инвесторами и торговыми центрами, которые уже проявили интерес к партнерству.

Первый магазин может открыться в Москве до конца этого года. <...> Цены будут примерно такими, как были в IKEA, — рассказал Шабан.

Home Box рассматривает варианты развития в городах-миллионниках и в перспективе планирует открывать до 20 магазинов в год. Инвестиции в открытие одного магазина составят от $2,5 млн, добавил Шабан. В первое время товары будут поставлять из Азии, но в дальнейшем могут построить завод и в России.

Ранее в столице России уже появилась «белорусско-туркменская IKEA». Первый магазин бренда Swed House, который специализируется на продаже товаров ушедшей из России шведско-нидерландской сети, начал работу в апреле. Легендарные «икеевские» акулы теперь тоже продаются в Swed House, при этом не теряют в цене: игрушка, которую раньше можно было купить за 1499 рублей, теперь обойдется в 2100 рублей.