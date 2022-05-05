«Собственники будут их бросать»: ситуацию с ТЦ в России назвали критической Гендиректор Infoline Федяков: владельцы торговых центров в России в критической ситуации

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Владельцы торговых центров в России сейчас в критической ситуации, многие ищут инвесторов для их продажи, рассказал гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Он отметил, что без господдержки предпринимателям грозит банкротство.

В первую очередь надо либо отменить налог на имущество на какое-то время, либо искать другие способы хотя бы отсрочки налоговых платежей. В противном случае мы сейчас получим не распродажу торговых центров, а банкротство, когда собственники будут их бросать из-за невозможности выполнять обязательства, — сказал Федяков.

Он добавил, что потребители уходят из торговых центров из-за закрытия магазинов, запрета на показы фильмов и — главное — из-за падения доходов. Продажи одежды, по словам Федякова, упали на 25–30%, мебели — почти на 30%, электроники — практически на 20%.

Тем временем собственники уже начали активно выставлять на продажу торговые центры. На рынке появилось порядка 100 объектов, что в два-три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выставленные на продажу торговые центры находятся в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге, Казани и других городах-миллионниках. Знаковые объекты в столице пока не продают.