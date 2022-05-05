Владельцы начали активно избавляться от торговых центров

Фото Zamir Usmanov/Global Look Press

Собственники начали активно выставлять на продажу торговые центры. На рынке появилось порядка 100 объектов, что в два-три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают «Известия».

Всего в России функционируют примерно три тысячи торговых центров. На продажу выставляются объекты площадью 10–50 тысяч кв. м ( для сравнения — площадь «Охотного ряда» составляет чуть больше 60 тысяч кв. м). Выставленные на продажу торговые центры находятся в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге, Казани и других городах-миллионниках. Знаковые объекты в столице пока не выставляются на продажу.

Причина продажи торговых центров — заметное снижение трафика, который сократился на 10% по отношению к прошлому году и на 24% — к позапрошлому. Это произошло из-за закрытия иностранных брендов, которые составляли до 40% от арендаторов. Соответственно, серьёзно сократился доход торговых центров от продаж.

Плюс к этому уменьшилась сумма арендной платы. Обычно магазины оплачивают аренду в зависимости от своего оборота, то есть в контрактах фиксируют процент от реализации. Сейчас же партнеры работают по другой схеме — арендаторы, которые взяли паузу в работе, теперь платят фиксированную сумму, — поясняет глава Союза ТЦ Булат Шакиров.

Торговые центры не ориентированы на такую модель, когда значимая часть сетей не работает и сокращает трафик и арендные платежи. На сегодня в России приостановили или завершили работу порядка 300 иностранных брендов. Из них на ретейл пришлось 160 компаний.

Ранее сообщалось, что закрытие в России магазинов международных сетей ожидаемо привело к падению доходов владельцев торговой недвижимости. Эксперты прогнозируют, что к концу этого года владельцы площадей могут потерять до 35% арендаторов, на столько же уменьшится и их годовой доход.