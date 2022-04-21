Торговым центрам предрекли потерю 30% годовой выручки

Закрытие в России магазинов международных сетей ожидаемо привело к падению доходов владельцев торговой недвижимости. К концу этого года владельцы площадей могут потерять до 35% арендаторов, на столько же уменьшится и их годовой доход, пишет «Коммерсант».

Как отмечает руководитель направления по работе с ритейл-сетями «Магазина магазинов» Ксения Гревцова, пока что потери владельцев московских торгцентров не столь критичны, хотя приостановившие работу иностранные ритейлеры стали платить за аренду меньше обычного. По словам других экспертов, они имеют возможность оставаться закрытыми и выполнять обязательства ещё несколько месяцев, но уже летом необходимо будет принимать решение о продолжении или же прекращении операций.

Пока массовых разрывов договоров аренды помещений в торгцентрах не случилось, но уже со второго квартала года доля свободных площадей может увеличиться, заявила региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева. Как уточнила партнёр Commonwealth Partnership Ольга Антонова, частичный уход международных брендов приведет к высвобождению 20% торговых площадей, а полный уход увеличит этот показатель до 35%. В то же время старший директор ритейл-департамента CBRE Россия Марина Малахатько отмечает, что российские fashion-операторы пока не обладают достаточными мощностями, чтобы занять освободившиеся площади крупных иностранных сетей.

Ранее Knight Frank подсчитала, что не менее 160 международных брендов, объявили о приостановке своей деятельности в России после начала военной операции на Украине. 21% из них приходится на продавцов модной одежды и обуви. Между тем, по оценкам экспертов, с ввозом одежды и обуви в рамках разрешённого государством параллельного импорта проблем не возникнет, их привезут из Китая или других стран Азии, либо из Турции, либо из стран Ближнего Востока через южные порты.

Президент Российского союза торговых центров Дмитрий Москаленко рассказал, что торговые центры готовы предоставлять свои площади под мультибрендовые магазины с товарами, ввезёнными через третьи страны. При этом такие брендовые вещи станут существенно дороже с учётом роста логистических расходов и перестройки цепочки поставок.