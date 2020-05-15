Сергей Полонский задумал создать «сити-оазис» в Москве

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Бывший девелопер Сергей Полонский планирует заняться созданием так называемых «сити-оазисов» в Москве. Во время онлайн-конференции он уточнил, что в качестве локации рассматривается столичный район Крылатское.

По словам Полонского, в результате реализации проекта должно быть создано принципиально новое общественное пространство. Экс-девелопер подчеркнул, что это будет «своеобразная эко-система для креативных людей».

У Крылатского будет хорошая наземная связь с ММДЦ «Москва-Сити». В самом деловом центре сейчас нет ни воздуха, ни природы. Он утратил свою креативность, — приводит слова Полонского РИА «Недвижимость».

Предприниматель подчеркнул, что в настоящее время идея обсуждается с архитектором Сергеем Чобаном. Как сказал Полонский, проект может быть презентован через два-три месяца.

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