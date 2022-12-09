Сбой произошел в работе мобильных приложений российских банков В работе приложений Сбербанка, Тинькофф-банка, Альфа-банка и Райффайзенбанка произошел сбой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Клиенты сообщили о масштабном сбое в работе мобильных приложений Сбербанка, Тинькофф-банка, Альфа-банка и Райффайзенбанка, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов. Проблема заключалась в невозможности открыть программу. Через несколько минут в Сбербанке приложение заработало.

Все системы Сбера работают в штатном режиме. В связи с затруднениями на стороне двух банков-партнеров у некоторых клиентов могут быть ограничены переводы по СБП, — сообщили NEWS.ru в пресс-службе Сбербанка.

Мобильные приложения Тинькофф-банка и «Тинькофф Инвестиции» также работают со сбоями, пользователи жалуются на невозможность зайти в аккаунт. Мобильное приложение Альфа-банка также не работало. При попытке зайти пользователю показывалось уведомление: «Кое-что сломалось на нашей стороне, но мы уже чиним». У некоторых пользователей также возникли проблемы со входом в приложение Райффайзенбанка.

Информацию о сбое не подтверждаем, вход в приложение работает штатно, — сообщили NEWS.ru в пресс-службе Райффайзенбанка.

25 октября пользователи мессенджера WhatsApp со всего мира массово сообщили о сбое в его функционировании. Проблемы начались у юзеров из разных стран. Он перестал работать в том числе в Индонезии, Турции, Японии, Румынии, Грузии, Израиле и США.