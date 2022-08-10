Ростех запретил топ-менеджерам уходить в отпуска Ростех запретил топ-менеджерам уходить в отпуска из-за увеличенного гособоронзаказа

Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

С 1 августа Ростех выпустил внутренний приказ о запрете отпусков для топ-менеджеров, передает РБК со ссылкой на источники в госкорпорации. Сообщается, что такое решение обусловлено необходимостью выполнения гособоронзаказа (ГОЗ). Собеседник агентства подчеркнул, что на долю предприятий холдинга приходится до 40% всего объема ГОЗ.

Момент для страны серьезный и ответственный, поэтому принимаются все необходимые меры для безусловного исполнения ГОЗ и решения других задач, стоящих перед государством и промышленностью, — заявили в Ростехе.

Источник добавил, что если возникнет необходимость, руководители могут применять аналогичную меру в отношении подчиненных.

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