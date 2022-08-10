Судостроительный завод «Пелла» модернизирует катера проекта 03160 «Раптор», учитывая опыт их применения в спецоперации на Украине. Катеру требуется более эффективная система защиты, сообщает РИА Новости.
По результатам применения данных катеров в ходе специальной военной операции в текущем году, было выдвинуто предложение о модернизации проекта в части установки более эффективной системы защиты и повышения боевых характеристик катера, — рассказал агентству представитель верфи.
Он добавил, что при модернизации потребуется полная локализация. На заводе, который строит катера для ВМФ России, в частности, уже провели работу «по импортозамещению пропульсивного комплекса».