Российский судостроительный завод модернизирует катера «Раптор» На заводе «Пелла» заявили о модернизации катера «Раптор» с учетом опыта спецоперации

Судостроительный завод «Пелла» модернизирует катера проекта 03160 «Раптор», учитывая опыт их применения в спецоперации на Украине. Катеру требуется более эффективная система защиты, сообщает РИА Новости.

По результатам применения данных катеров в ходе специальной военной операции в текущем году, было выдвинуто предложение о модернизации проекта в части установки более эффективной системы защиты и повышения боевых характеристик катера, — рассказал агентству представитель верфи.

Он добавил, что при модернизации потребуется полная локализация. На заводе, который строит катера для ВМФ России, в частности, уже провели работу «по импортозамещению пропульсивного комплекса».