Новый серийный патрульный катер «Раптор» вошёл в состав ВМФ

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Военно-морской флот Российской Федерации включил в свой состав 17-й по счёту новый патрульный катер проекта 03160 «Раптор». Об этом сообщили в пресс-службе ВМФ.

Торжественная церемония приёма в состав ВМФ и подъёма Андреевского флага на катере состоялась на судостроительном заводе «Пелла» в Санкт-Петербурге, — сказано в сообщении.

Эти катера созданы для несения патрульной службы, доставки и высадки морских пехотинцев до 20 человек, перехвата и задержания малых целей, а также могут быть использованы в поисково-спасательных операциях.

Экипаж катера состоит из трёх человек. Судно способно развивать скорость до 50 узлов и имеет броневую защиту. Она состоит из бронепанели класса Бр4, иллюминаторов с пулестойким стеклом. Вооружение — дистанционно управляемый комплекс с оптико-электронным модулем, 2 пулемёта 6П41 «Печенег» калибра 7,62 мм.

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