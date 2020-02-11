Ростех претендует на статус исполнителя федеральной государственной информационной системы качества атмосферного воздуха в целях реализации проекта «Чистый воздух». Такое предложение содержится в письме гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова президенту РФ Владимиру Путину.
Об этом
Проектом предусматривается до 2025 года уменьшение на 20% совокупного объёма выбросов в атмосферу в промышленных городах страны. Планируется потратить на эти цели 480,5 млрд рублей, в том числе около 100 млрд из бюджета.
Ранее NEWS.ru сообщал, что холдинг «Росэлектроника» разработал комплекс для автоматизированного управления беспилотными транспортными средствами — электровозами, электромобилями, промышленными тележками, перевозящими грузы на территории промышленных производств. Предприятие входит в Ростех. Оборудование создано на основе методов позиционирования в реальном времени. Активная метка крепится на контролируемой технике, датчики вычисляют координаты объекта.
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