https://static.news.ru/photo/b45c1734-4c6b-11ea-9b21-fa163e074e61_660.jpg Сергей Чемезов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Ростех претендует на статус исполнителя федеральной государственной информационной системы качества атмосферного воздуха в целях реализации проекта «Чистый воздух». Такое предложение содержится в письме гендиректора госкорпорации Сергея Чемезова президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК. Агентство со ссылкой на источники уточняет, что президент уже поставил на письме Чемезова резолюцию «согласен».

Проектом предусматривается до 2025 года уменьшение на 20% совокупного объёма выбросов в атмосферу в промышленных городах страны. Планируется потратить на эти цели 480,5 млрд рублей, в том числе около 100 млрд из бюджета.

Ранее NEWS.ru сообщал, что холдинг «Росэлектроника» разработал комплекс для автоматизированного управления беспилотными транспортными средствами — электровозами, электромобилями, промышленными тележками, перевозящими грузы на территории промышленных производств. Предприятие входит в Ростех. Оборудование создано на основе методов позиционирования в реальном времени. Активная метка крепится на контролируемой технике, датчики вычисляют координаты объекта.