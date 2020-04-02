Россия входит в топ-3 по числу занятых в сфере мобильных приложений

https://static.news.ru/photo/2a6599fe-74f4-11ea-8cf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 470 тысяч россиян работают в сфере разработки мобильных приложений. По этому показателю она занимает третье место в мире.

В США число работников этой сферы составляет 1,7 млн человек, в Японии — 579 тысяч.

Каждая пятая IT-компания в России заявила, что её возникновение напрямую связано с мобильными технологиями, каждая десятая занимается мобильными приложениями. Аналитики опросили 255 российских компаний.

Компании из традиционных отраслей экономики заявили, что применение мобильных технологией изменяет подходы к ведению бизнеса. 37% опрошенных заявили о повышении оперативности в принятии решений, 34% считают, что использование мобильных технологий повышает производительность труда. Были опрошены 535 российских компаний.

Мобильные технологии вносят существенный вклад в развитие экономики России, — считают эксперты, передаёт ТАСС.

NEWS.ru писал, что в работе мессенджеров и социальных сетей произошёл сбой. С проблемами сталкивались пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp.