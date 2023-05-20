Российскому туризму предрекли рост из-за старта прямых рейсов на Кубу Эксперт Барзыкин предрек российскому туризму рост из-за старта прямых рейсов на Кубу

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Российский туризм ждет рост из-за старта прямых рейсов на Кубу, заявил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, чем больше будет прямых перелетов, тем лучше будет складываться ситуация для бизнеса. Он отметил, что сейчас в России есть 22 прямых авиарейса до Кубы.

Нашему туризму восстановление авиасообщений с Кубой пойдет только на пользу, потому что будет использоваться больше бортов, а значит, люди будут платить больше, — сказал Барзыкин.

Ранее Барзыкин рассказал, что в России может произойти удешевление перелетов на Кубу из-за старта прямых рейсов. По его словам, такой сценарий возможен, если будут дополнительные рейсы и субсидирование.

До этого вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой с 1 июля. По его словам, республика является ключевым партнером РФ в Центральной Америке и странам нужно развивать экономические отношения по всем направлениям.

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян ранее заявил, что число российских туристов, выбравших местом для отдыха Кубу, постоянно увеличивается и в перспективе остров сможет заменить популярную у россиян Турцию.