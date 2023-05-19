Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой Вице-премьер Чернышенко: Россия с 1 июля возобновит регулярное авиасообщение с Кубой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой с 1 июля, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, пребывающий с рабочим визитом в республике. По его словам, которые приводит ТАСС, Куба является ключевым партнером России в Центральной Америке и странам нужно развивать экономические отношения по всем направлениям.

По поручению президента с 1 июля возобновляется регулярное авиасообщение с Кубой. Соответствующая директива дана компании «Аэрофлот», — сообщил вице-премьер РФ.

Чернышенко прибыл на Кубу 18 мая. В аэропорту имени Хосе Марти зампреда правительства РФ встретила первый замминистра внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Анна Тересита Гонсалес Фрага и чрезвычайный и полномочный посол России Виктор Коронелли. В рамках поездки было запланировано подписание двусторонних соглашений в сфере торговли, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, строительства и образования.

Ранее посол латиноамериканской страны Хулио Антонио Гармендия Пенья заявил, что в условиях западных санкций Россия и Куба продолжают укреплять и развивать свои отношения. Он пояснил, что в последние годы наблюдается усиление агрессии со стороны США не только в адрес России, но и против Кубы и тех стран, которые устанавливают с ней торговые и экономические взаимоотношения. По словам дипломата, санкции как инструмент давления на любую страну только усугубляют международную политическую и экономическую ситуацию.