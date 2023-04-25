Посол Кубы рассказал об отношениях с Россией вопреки санкциям Посол Кубы Пенья рассказал об укреплении отношений с Россией в условиях западных санкций

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Посол латиноамериканской страны в России Хулио Антонио Гармендия Пенья

В условиях западных санкций Россия и Куба продолжают укреплять и развивать свои отношения, заявил посол латиноамериканской страны Хулио Антонио Гармендия Пенья. В интервью RTVI он пояснил, что в последние годы наблюдается усиление агрессии со стороны США не только в адрес России, но и против Кубы и тех стран, которые устанавливают с ней торговые и экономические взаимоотношения.

Эти односторонние действия, не имеющие морального и правового обоснования, оказывают негативное влияние на все сферы жизни кубинского общества, поскольку они увеличивают трудности страны при участии в международной торговле и финансовых операциях, — отметил посол.

По словам дипломата, Куба не поддерживает направленную кампанию против России. Он уточнил, что санкции как инструмент давления на любую страну только усугубляют международную политическую и экономическую ситуацию. Посол добавил, что давление на Кубу и финансовая блокада со стороны США создает проблемы в стране для государственного управления и развития социальной модели.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее встретился на Кубе с президентом республики Мигелем Диас-Канелем, а также с бывшим главой страны Раулем Кастро. Стороны подтвердили настрой на укрепление стратегического партнерства между Москвой и Гаваной.