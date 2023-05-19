Названы перелеты, на которых скоро можно будет сэкономить Вице-президент РСТ Барзыкин предрек удешевление перелетов на Кубу из-за старта прямых рейсов

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В России может произойти удешевление перелетов на Кубу из-за старта прямых рейсов, заявил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, такой сценарий возможен, если будут дополнительные рейсы и субсидирование.

Надо учитывать, что самолеты летят туда больше из-за закрытия воздушного пространства, так что дешевле, чем было раньше, точно не будет. Однако если будет субсидирование и дополнительные рейсы, то цены на полеты могут понизиться, — сказал Барзыкин.

Он добавил, что в настоящее время на Кубе находится делегация РСТ во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко. Барзыкин сообщил, что во время визита отрабатываются чартерные программы, прием и размещение.

То, что возобновится это направление, — очень хорошо. Пока у нас все устремились в Таиланд. А вслед за Кубой, может, восстановят авиасообщение и с Венесуэлой, Мексикой и другими направлениями Латинской Америки, которые у нас всегда пользовались спросом. И, кстати, эти направления были абсолютно конкурентоспособны, учитывая дальность полетов, комфорт и этнокультурные особенности территорий, — добавил эксперт.

Ранее Чернышенко рассказал, что Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой с 1 июля. По его словам, Куба является ключевым партнером РФ в Центральной Америке и странам нужно развивать экономические отношения по всем направлениям.