https://static.news.ru/photo/307f01a8-cbea-11e9-bf65-fa163e074e61_660.jpg Алексей Мордашов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель совета директоров компании «Северсталь» Алексей Мордашов рассказал, в чём кроется секрет успешного ведения бизнеса.

В интервью Harvard Business Мордашов заявил, что преуспеть в бизнесе можно, если чутко относиться к рядовым сотрудникам, которые в своём деле всегда разбираются лучше руководителя. По его словам, задача директора — дать возможность работникам самореализоваться.

Нужно, чтобы все люди — от топ-менеджмента до рабочих — были искренне вовлечены в общую цель, — отметил бизнесмен.

Кроме того, считает Мордашов, в бизнесе необходимо применять современные технологии и практики управления.

Ранее News.ru писал, что российская телеведущая Мария Командная, попавшая в список самых перспективных граждан РФ по версии Forbes, назвала причину своего успеха. По её мнению, она попала в рейтинг известного издания благодаря работе в Соединённых Штатах Америки. По словам девушки, ТВ в США — «самое классное и крутое». За океаном она освещала события Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу. Кроме того, Мария проводила жеребьёвку прошедшего мундиаля. Её кандидатуру одобрил телеканал Fox Sports.