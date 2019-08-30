Председатель совета директоров компании «Северсталь» Алексей Мордашов рассказал, в чём кроется секрет успешного ведения бизнеса.
В интервью
Нужно, чтобы все люди — от топ-менеджмента до рабочих — были искренне вовлечены в общую цель, — отметил бизнесмен.
Кроме того, считает Мордашов, в бизнесе необходимо применять современные технологии и практики управления.
Ранее News.ru писал, что российская телеведущая Мария Командная, попавшая в список самых перспективных граждан РФ по версии Forbes, назвала причину своего успеха. По её мнению, она попала в рейтинг известного издания благодаря работе в Соединённых Штатах Америки. По словам девушки, ТВ в США — «самое классное и крутое». За океаном она освещала события Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу. Кроме того, Мария проводила жеребьёвку прошедшего мундиаля. Её кандидатуру одобрил телеканал Fox Sports.