Российский банк запустил ипотеку под 1,1% на весь срок

Московский Кредитный Банк (МКБ) совместно с Группой компаний ФСК запустили новую ипотечную программу, которая позволяет взять кредит со ставкой от 1,1% на весь срок.
Программа действительна в отношении всех объектов ФСК в Москве и Московской области. При оформлении ипотеки в МКБ покупателям полагается специальная скидка от застройщика в размере до 3%.
Воспользоваться уникальным предложением от МКБ может любой совершеннолетний гражданин, имеющий стаж работы в последнем месте от одного месяца.
МКБ и ГК ФСК реализовали уникальную ипотечную программу с рекордно низкой ставкой. Мы уверены, что условия ипотечного кредитования заинтересуют покупателей в Москве и области, — отметил начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнёв.
Напомним, МКБ предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости, программы рефинансирования и льготную ипотеку с господдержкой по ставке.
Группа компаний ФСК является одной из наиболее крупных девелоперских и строительных компаний страны. Она входит в топ-3 крупнейших частных компаний России в сфере «Строительство» по версии журнала Forbes и в «20 крупнейших застройщиков России».