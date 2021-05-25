Российский банк запустил ипотеку под 1,1% на весь срок

https://static.news.ru/photo/5dcc026c-bd6c-11eb-ba59-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский Кредитный Банк (МКБ) совместно с Группой компаний ФСК запустили новую ипотечную программу, которая позволяет взять кредит со ставкой от 1,1% на весь срок.

Программа действительна в отношении всех объектов ФСК в Москве и Московской области. При оформлении ипотеки в МКБ покупателям полагается специальная скидка от застройщика в размере до 3%.

Воспользоваться уникальным предложением от МКБ может любой совершеннолетний гражданин, имеющий стаж работы в последнем месте от одного месяца.

МКБ и ГК ФСК реализовали уникальную ипотечную программу с рекордно низкой ставкой. Мы уверены, что условия ипотечного кредитования заинтересуют покупателей в Москве и области, — отметил начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнёв.

Напомним, МКБ предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости, программы рефинансирования и льготную ипотеку с господдержкой по ставке.

Группа компаний ФСК является одной из наиболее крупных девелоперских и строительных компаний страны. Она входит в топ-3 крупнейших частных компаний России в сфере «Строительство» по версии журнала Forbes и в «20 крупнейших застройщиков России».