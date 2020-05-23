Роспотребнадзор напомнил предпринимателям правила санитарной безопасности

Роспотребнадзор разработал рекомендации для организаций по соблюдению санитарной безопасности на всех этапах снятия ограничений, введённых ранее из-за эпидемии коронавируса. Меры относятся к салонам красоты, ателье, химчисткам, магазинам, автосервисам и другим сферам бизнеса, уточнили в ведомстве.
Общими для разных типов организаций стали такие требования как обязательный контроль температуры у сотрудников, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция помещений и оборудования. Работников также должны обеспечить защитными масками, перчатками и антисептиками, а также не допускать их чрезмерного скопления во время обеденного перерыва.
Помимо этого, на предприятия возложена ответственность за дистанцию между клиентами, в том числе — во время ожидания в очереди вне помещения.
Перечень рекомендаций
Ранее NEWS.ru писал, что Федерация рестораторов и отельеров направила в ведомство свои предложения по поэтапной отмене ограничений в отношении организаций общепита. В организации считают, что на первой стадии должны быть разрешены только доставка и работа навынос.
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