Роспотребнадзор напомнил предпринимателям правила санитарной безопасности

https://static.news.ru/photo/3a23d942-9db6-11ea-9f46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роспотребнадзор разработал рекомендации для организаций по соблюдению санитарной безопасности на всех этапах снятия ограничений, введённых ранее из-за эпидемии коронавируса. Меры относятся к салонам красоты, ателье, химчисткам, магазинам, автосервисам и другим сферам бизнеса, уточнили в ведомстве.

Общими для разных типов организаций стали такие требования как обязательный контроль температуры у сотрудников, соблюдение социальной дистанции, дезинфекция помещений и оборудования. Работников также должны обеспечить защитными масками, перчатками и антисептиками, а также не допускать их чрезмерного скопления во время обеденного перерыва.

Помимо этого, на предприятия возложена ответственность за дистанцию между клиентами, в том числе — во время ожидания в очереди вне помещения.

Перечень рекомендаций размещён в специальном разделе на сайте Роспотребнадзора. Помимо официального списка требований для каждой из сфер бизнеса подготовлена наглядная инфографика.

Ранее NEWS.ru писал, что Федерация рестораторов и отельеров направила в ведомство свои предложения по поэтапной отмене ограничений в отношении организаций общепита. В организации считают, что на первой стадии должны быть разрешены только доставка и работа навынос.