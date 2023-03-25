Авиакомпании могут остаться без пилотов и бортпроводников РБК: авиакомпании могут сократить полеты из-за новых правил выдачи документов пилотам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Авиакомпании России могут сократить количество полетов, поскольку Росавиация не смогла регламентировать выдачу с 1 марта квалификационных свидетельств пилотам и бортпроводникам через «Госуслуги», сообщает РБК со ссылкой на источники в крупнейших российских авиаперевозчиках. Отмечается, что сотрудникам авиаотрасли отказывают в получении услуги, поскольку ведомство оказалось технически не готово к процедуре.

Проблема есть, причем немаленькая — не можем получить свидетельства и внести квалификационные отметки в свидетельства, у кого они есть, — рассказал глава Камчатского авиационного предприятия Алексей Храбров.

Сложности с получением документов также подтвердил директор авиакомпании «Геликс» Вадим Балдин, летный директор «ЮВТ Аэро» Олег Пупырев, а также представители Smartavia и «ИрАэро». При этом в «Волге-Днепр», «КрасАвиа» и «ЧукотАвиа» сообщили, что с проблемами получения свидетельств пока не сталкивались, поскольку имеют меньше сотрудников. В последних компаниях ожидают трудности через два-три месяца.

В этой связи Минтранс предложил перейти на электронные документы на год позже — с 1 марта 2024 года. В ведомстве подчеркнули, что вопрос выдачи свидетельств находится на особом контроле.

Ранее Минтранс обязал российские авиакомпании к осени изменить расположение опознавательных знаков самолетов. Из-за этого, по мнению экспертов, перевозчикам придется потратить около $5,5 млн и приостановить полеты лайнеров на время их покраски.