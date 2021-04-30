Раскрыт размер зарплат топ-менеджеров Disney и Netflix в пандемию

https://static.news.ru/photo/20d96ae0-aafa-11eb-a654-96000091f725_660.jpg Фото: © Wang Ying / globallookpress

Пандемия коронавируса создала высокий спрос на развлечения, на чём неплохо подзаработали крупнейшие ресурсы, предоставляющие эти услуги. На зарплатах руководителей Disney и Netflix это тоже сказалось весьма положительно.

Так, глава первой компании Роберт Айгер заработал в 2020 году $21 млн. Он один из самых «дорогих» топ-менеджеров в сфере медиабизнеса, сообщил журнал Variety.

Но как оказалось, соучредитель и глава Netflix Рид Хастингс получил ещё больше. За пандемийный год он заработал $4,2 млн. Издание отмечает, что подход стримингового сервиса к ситуации с коронавирусом принёс ей рекордные доходы. В 2020 году ему удалось отвоевать 37 миллионов новых клиентов сервиса.

При этом ранее стало известно, что в ноябре и декабре 2020 года Хастингс продал акции Netflix на $225 млн. А всего за год на такого рода сделках он заработал $600 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что журнал Time подготовил топ-100 самых влиятельных компаний, Netflix оказался в их числе. Туда же попали Facebook, Twitter, TikTok, Zoom и Clubhouse, технологические компании Apple, Google, Microsoft и Amazon, а также производители Tesla и SpaceX.