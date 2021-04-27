Time назвал 100 самых влиятельных компаний

Журнал Time подготовил топ-100 самых влиятельных компаний. Он опубликован на официальном сайте издания.
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В рейтинг также попали китайские Alibaba и Huawei, японская Sony Group, южнокорейская Samsung, видеосервис Netflix, аудиосервис Spotify и киностудия Disney.
Как уточняется, при составлении топа аналитики руководствовались вопросом «какие компании определяют будущее?». Попавшие в рейтинг компании разбиты на пять категорий: «Первопроходцы», «Лидеры», «Инноваторы», «Гиганты» и «Разрушители».
Ранее Forbes составил список самых богатых жителей России. Его возглавил совладелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин с капиталом в $22,6 млрд.