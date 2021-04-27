Time назвал 100 самых влиятельных компаний

https://static.news.ru/photo/b136971a-a781-11eb-baef-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Журнал Time подготовил топ-100 самых влиятельных компаний. Он опубликован на официальном сайте издания.

В список вошли социальные медиа Facebook, Twitter, TikTok, Zoom и Clubhouse, технологические компании Apple, Google, Microsoft и Amazon, а также производители Tesla и SpaceX.

В рейтинг также попали китайские Alibaba и Huawei, японская Sony Group, южнокорейская Samsung, видеосервис Netflix, аудиосервис Spotify и киностудия Disney.

Как уточняется, при составлении топа аналитики руководствовались вопросом «какие компании определяют будущее?». Попавшие в рейтинг компании разбиты на пять категорий: «Первопроходцы», «Лидеры», «Инноваторы», «Гиганты» и «Разрушители».

Ранее Forbes составил список самых богатых жителей России. Его возглавил совладелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин с капиталом в $22,6 млрд.